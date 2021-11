Regional 02/11/2021 17:05 G1MT Homem furta ônibus escolar, derruba poste e é preso em Sorriso Segundo a polícia, o suspeito apresentava sinais de embriaguez. Foto: Divulgação Um homem suspeito de furtar um ônibus escolar foi preso em Sorriso, no norte do estado, nesta terça-feira (2). O veículo estava vazio no momento do furto. De acordo com a Polícia Miliar, o motorista estava fazendo manutenção no ônibus na frente da casa dele. Em seguida, ele entrou na casa para pegar uma ferramenta e a chave ficou no contato do veículo. Nesse período, um homem que passava pela rua entrou no ônibus e deu partida. No entanto, em vez de ir para frente, ele deu ré e derrubou o poste de energia. O suspeito ainda tentou fugir, mas foi pego por outros moradores. O vice-prefeito da cidade , que mora próximo, e outras pessoas que passavam no momento correram atrás do suspeito e o imobilizaram até a chegada da polícia. A polícia informou que ele apresentava sinais de embriaguez. O suspeito foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos e deverá responder pela tentativa de furto e danos ao ônibus e ao poste.

