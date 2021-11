Regional 03/11/2021 05:26 LETICIA KATHUCIA - FOLHA MAX Mulher denuncia marido à PC por chamá-la de "gorda e feia" em MT Foto: Divulgação Uma mulher procurou a delegacia de Polícia Civil em Mato Grosso após se sentir difamada pelo próprio marido. Segundo a denúncia, o homem a xingou várias vezes de gorda, causando um abalo psicológico na vítima. O fato aconteceu na última quarta-feira (28), no município de Sorriso. De acordo com a esposa, ela está casada há 14 anos e atualmente vive momento conturbado, pois o marido a pressiona para emagrecer e muitas vezes a envergonha e a coloca em situações desagradáveis. Conforme a vítima, no último fim de semana, quando eles estavam na casa de parentes, o marido a flagrou guardando uma paçoquinha na bolsa e gritou: “Você está escondendo a paçoquinha de minha pessoa? Eu só não lhe bato porque estou perto de nossa filha”, ameaçou. Além disso, constantemente o homem diz coisas como “Você está gorda, feia e deveria comer menos para melhorar sua aparência". Cansada das humilhações e de ter seu psicológico abalado, ela resolveu o denunciar por injúria na delegacia. O caso será apurado pela Polícia Civil.

