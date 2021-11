Regional 03/11/2021 05:44 Samantha dos Anjos/Assessoria Nova Monte Verde recebe R$ 50 mil para aquisição de instrumentos musicais O deputado estadual Delegado Claudinei destinou emenda parlamentar à Prefeitura de Nova Monte Verde Foto: Arquivo Nativa News A prefeitura de Nova Monte Verde recebeu o valor de R$ 50 mil para aquisição de instrumentos musicais que vai favorecer no fomento da cultura no município. O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) foi responsável em destinar o recurso financeiro oriundo de emenda parlamentar. De acordo com o presidente da Câmara Municipal, vereador Éder Mineirinho (PSB), a verba já se encontra na conta do município e a gestão municipal já prepara o processo licitatório para a aquisição dos equipamentos. “Contaremos com aparelhos de som, microfones, violões, teclados, flautas. É uma lista grande! Tudo isso vai dar condições para os grupos musicais realizarem os trabalhos, sejam em festas das escolas ou eventos da cidade”, salientou o parlamentar municipal. Ele enfatizou que a iniciativa do deputado em colaborar com Nova Monte Verde foi muito importante. “Ele ainda não conhece o nosso município e atendeu o nosso pedido. Isso mostra que realmente está aberto para todos os municípios de nosso Estado. Não tem uma questão fechada. Realmente, estamos muito gratos! Era uma demanda que já existia no município. Graças ao trabalho dele, dedicação e esforço que fez ao município, vai nos favorecer”, declarou Mineirinho. Para Claudinei foi uma honra somar com a cidade de Nova Monte Verde que fica na região norte de Mato Grosso. “Ter esse retorno é bastante significativo. Isso mostra que acertamos em contribuir e ajudar nos trabalhos desenvolvidos pelo município. Espero que todos possam fazer bom proveito dos instrumentos e a cultura seja fortalecida na região”, posicionou o deputado.

Voltar + Regional