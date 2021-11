Regional 03/11/2021 17:43 Estadão Mato Grosso MT - Homem estupra bezerro e é linchado por população Um homem de 59 anos foi preso após ser linchado por mais de 20 pessoas. Ele foi flagrado estuprando um bezerro num curral. A ocorrência é desta terça-feira, 2 de novembro, em um sítio, no bairro Vila Horizonte, em Tangará da Serra (251 km de Cuiabá). Tudo começou quando o proprietário do sítio, um homem de 41 anos, ouviu berros desesperados vindo do curral. Ele então chamou alguns vizinhos e foi ao local averiguar a situação. Lá chegando, eles viram o suspeito com as calças abaixadas e o animal desesperado. A cena revoltou os populares, que tentaram imobilizar o suspeito, que reagiu dando golpes nas pessoas que ali estavam. Os vizinhos então, usaram de força física e de uma madeira para conseguir fazer ele ficar no local até a chegada da PM. Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que quando a viatura chegou alguns moradores correram. O proprietário mostrou o suspeito aos agentes e explicou que esta não é a primeira vez que esse tipo situação ocorre em seu sítio. Segundo ele, há vários dias seus animais aparecem com as genitálias machucadas. Alguns animais como patos, cachorros e outros animais já morreram devido ao estupro que sofreram. O suspeito foi conduzido ao Cisc com algumas lesões causadas pela imobilização das pessoas que estavam no local. Ao chegar na delegacia, o homem reclamou de dores na face. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros socorros, o liberando e afirmando ter sido somente escoriações. O caso foi registrado como maus-tratos a animais silvestres, domésticos ou domesticados.

Voltar + Regional