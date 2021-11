Regional 04/11/2021 06:14 Reporter MT VÍDEO: Casal é flagrado fazendo sexo atrás de contêiner de lixo em Lucas do Rio Verde Foto: Reprodução Um casal foi flagrado praticando sexo atrás de um contêiner de lixo, no Centro de Lucas do Rio Verde (354 km de Cuiabá). O caso aconteceu na noite de domingo (31), numa praça do município e o vídeo viralizou nas redes sociais. Nas imagens é possível ver que o homem e a mulher estão em um local visível para qualquer um que passasse pela região. Eles não se importam com a presença de outras pessoas e continuam a relação tranquilamente. Após a repercussão do caso, um boletim de ocorrência foi registrado e os dois são procurados pela Polícia Civil. Sexo em público é crime Segundo o Código Penal Brasileiro, a prática de sexo em público é crime. Ele se enquadra no Artigo 233 que se refere à prática de ato obsceno. A pena prevista varia de três meses a um ano de prisão ou multa. O crime é registrado como contravenção penal. Sendo assim, sexo em público ao vivo é considerado um ato obsceno e por este motivo se enquadra no Artigo. Clique aqui e veja o vídeo

