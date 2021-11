Regional 04/11/2021 06:19 Nortão Online Ladrão entra pelo teto de loja em Colíder e foge quando alarme dispara Uma tentativa de furto na loja de móveis Martinello, no centro de Colíder, foi registrada durante esta madrugada. O alarme do cofre disparou e o gerente acionou a Polícia Militar. O fato ocorreu por volta das 02:40h. A Polícia Militar informou que ao chegar ao local, foi recebida pelo gerente e fizeram uma varredura no local, mas nenhum suspeito foi encontrado. Foi identificada uma abertura no teto da loja, por onde possivelmente o assaltante teria entrado. Alguns equipamentos de segurança e monitoramento foram danificados. O criminoso não conseguiu abrir o cofre e de acordo com o gerente, não havia indícios que ele conseguiu levar algum objeto, mas uma avaliação mais minuciosa será feita. Não foi informado se as câmeras de segurança conseguiram gravar a ação do ladrão.

