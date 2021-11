Regional 04/11/2021 17:03 G1 MT Acidente na BR-364 deixa um morto e outro preso nas ferragens Foto: Reprodução Um grave acidente foi registrado nesta quinta-feira (4) na Serra da Petrovina, entre os municípios de Pedra Preta e Alto Garças, a 366 km de Cuiabá. Segundo a PRF, uma pessoal morreu e a outra ficou presa nas ferragens.

Segundo o agente da Polícia Rodoviária Federal, Aristóteles Candidé, foi necessário fazer a interdição total da pista para ajudar nos trabalhos do Corpos de Bombeiros e da PRF no resgate de uma pessoa. Segundo o agente, uma outra pessoa morreu no local.

"Foi um acidente grave, a pista está interditada, há pessoas feridas e essa morte já constatada no local. Não tem previsão de liberação da pista. Para quem está no trecho da BR-364 é preciso aguardar um pouco, já tem uma grande fila no local e a previsão de liberação da pista é somente 17h", disse Candidé.

Segundo o agente, há muitos destroços na pista e profissionais ainda estão aguardando a chegada da Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec).

O acidente aconteceu no quilômetro 112 da BR-364.

