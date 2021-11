Um homem de 40 anos, que não teve o nome divulgado, foi alvo de mandado de busca e apreensão, acusado de armazenar e compartilhar imagens contendo abuso sexual infantil. A ordem judicial foi cumprida na manhã desta quinta-feira (04), na zona rural da cidade de Dom Aquino (188 quilômetros de Cuiabá).



O mandado foi expedido pelo Juiz da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis. De acordo com as investigações, foram compartilhadas, pelo menos, 191 imagens contendo pornografia e abuso sexual infantil, sendo que algumas delas podem ter sido produzidas pelo investigado.



A medida hoje executada se mostra necessária para continuidade das investigações, sobretudo para a colheita de elementos de convicção, e, especialmente, de instrumentos e produtos dos crimes investigados, inclusive para a descoberta de eventuais terceiros envolvidos.



O investigado , foi preso em flagrante e será encaminhado para o Presídio Mata Grande, em Rondonópolis.

Os crimes estão previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e Adolescente que, somadas as penas, podem chegar a 10 anos de prisão.