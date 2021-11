Regional 05/11/2021 17:30 Integrantes de organização criminosa são presos por tráfico de drogas em Sinop Dois homens foram presos e 11 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (04.11), após perseguição pelo bairro Vila Mariana, em Sinop. A ação foi coordenada pelo 11° BPM, através do batalhão de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio). Os suspeitos foram presos após denúncia anônima de tráfico de drogas na Avenida Eda Bianchi, em frente a um supermercado, onde faziam o comércio de entorpecentes. Segundo o boletim de ocorrência, a guarnição se deslocou até o local e visualizou a dupla dentro de um automóvel Palio. Foi dada ordem de parada através de sons e sinais luminosos, mas eles ignoraram os avisos e empreenderam fuga. Durante a tentativa de escapar da PM, os suspeitos jogaram tabletes e aparelhos celulares pela janela do veículo. Próxima ao bairro Novo Jardim, a dupla parou o veículo e tentou fugir a pé para uma região de mata, onde foram abordardados pela guarnição. Em buscas pelo interior do automóvel, foi localizada uma bolsa preta com nove tabletes inteiros e três porções grandes de maconha - além de uma balança de precisão grande e máquina de passar cartão. À guarnição, um dos suspeitos disse que teria recebido a droga a mando de um homem que se encontrava preso, e que seria o responsável por entregar os entorpecentes para pessoas indicadas por uma organização criminosa a qual pertence. Ainda segundo ele, cada tablete seria vendido por R$ 2.500 reais. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia por direção perigosa, tráfico ilícito de drogas, promover ou constituir organização criminosa e associação para o tráfico.

