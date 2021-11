Regional 05/11/2021 17:53 Reporter MT Bandidos furtam torre de energia e por pouco não provocam apagão em MT Caso aconteceu em torres da zona rural de Ipiranga do Norte. Polícia Civil investiga o caso. Um funcionário da Energisa procurou a Polícia Civil e denunciou que travessas de ferro das torres de transmissão de energia da zona rural de Ipiranga do Norte (470 km de Cuiabá) foram furtados. Caso ocorreu em agosto, mas só foi divulgado somente neste mês. Segundo o boletim de ocorrência, o funcionário relatou aos policiais que recebeu a informação de que as torres haviam sido vandalizadas. No local, percebeu que, na verdade, várias travessas de ferro haviam sido furtadas das torres. O trabalhador contou ainda que essa situação pode ocasionar vários danos à rede elétrica, inclusive, deixar várias cidades de Mato Grosso “no escuro”. A Polícia Civil investiga o caso.

