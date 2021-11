Regional 06/11/2021 05:19 MT: carga irregular de cerveja é apreendida durante fiscalização de rotina A Secretaria de Fazenda (Sefaz) apreendeu, na manhã de ontem sexta-feira (05.11), um carregamento com mais de 26 mil unidades de cerveja em garrafas de 600 ml, transportadas sem a devida documentação fiscal. A ação foi realizada no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino – conhecido como Rio Correntes, na divisa com Mato Grosso do Sul (MS), durante uma fiscalização de rotina. A carga, avaliada em R$ 246.093,12, ficou retida na unidade para a contagem e conferência e, também, para regularização dos documentos fiscais que devem acobertar o transporte das mercadorias. De acordo com a equipe de fiscalização, o veículo estava saindo com a carga de Mato Grosso com destino a Mato Grosso do Sul. Ao ser abordado pelos fiscais, o motorista apresentou uma nota fiscal inidônea, ou seja, diferente do transporte que realizava. O documento apresentado ao fisco era referente a uma operação em que a carga entraria em Mato Grosso para ser revendida, tendo como destino final a cidade de Várzea Grande. Além da divergência no trajeto realizado pelo veículo, a nota fiscal já havia sido utilizada anteriormente em outra operação de entrada no Estado de Mato Grosso. Após as verificações foi lavrado uma auto de infração no valor de R$140.273,08 – referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e multas. A Sefaz ressalta que o transporte de mercadorias sem documentação fiscal é considerado irregular e as ações de fiscalização são importantes e servem de exemplo para coibir esta prática danosa para a economia. Isso porque esses produtos não tiveram o ICMS recolhido e entrariam em Mato Grosso competindo de forma desleal com os comerciantes do estado.

