Regional 06/11/2021 10:26 Arão Leite/J. Cidade CAIU NO FLAGRA: Estelionatário é preso tentando aplicar golpe em Nova Canaã do Norte Um elemento foi preso pela Polícia Militar na cidade de Nova Canaã do Norte, acusado de praticar golpes na região. O homem que ainda não teve a idade ou nome revelado, foi pego quando tentava passar mais um golpe, mas uma vítima informou a Polícia Militar que agiu rápido e deu o flagrante.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o elemento tentava aplicar mais um golpe. “Ele segundo apuramos duplicou folhas de cheque de uma pessoa e depois foi repassando para terceiros”, comentou o primeiro tenente Durães, comandante da Polícia Militar em Nova Canaã do Norte.

Mas o elemento antes de ser preso em Nova Canaã do Norte teria passado na região de Carlinda e segundo acredita a Polícia Militar, ele pode fazer parte de uma quadrilha. “Possivelmente não atua sozinho”, resumiu o oficial da PM que passou o caso para investigação..

O suspeito foi encontrado com mais folhas de cheque. O material juntamente com ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

