Regional 07/11/2021 05:59 Só Notícias Quina faz ganhadores em Alta Floresta, Cuiabá e Rondonópolis com 4 acertos A Quina que é uma das modalidades de jogos da Loteria Federal premiou, ontem à noite, apostadores de Alta Floresta, Cuiabá e Rondonópolis com mais de R$ 5,7 mil cada. Eles acertaram quatro dos cinco (16, 39, 43, 45 e 77) números sorteados, no Espaço Loterias, em São Paulo. Consta ainda no detalhamento que 58 apostas foram ganhadoras do mesmo valor. Também ganharam prêmios menores apostadores que acertam 3 e 2 números. Ninguém acertou às cinco dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou em mais de R$ 2,5 milhões. O próximo sorteio será hoje à noite. Para jogar na Quina, os apostadores devem fazer as apostas devem ser feitas de forma online ou presencial numa lotérica. Em um único jogo você pode escolher entre 5 e 15 números com os respectivos custos de aposta que variam de R$ 2 a R$ 6 mil.

