Carlinda: Motociclista e carona morrem após bater em uma capivara na MT-208 Foto: Reprodução As vítimas são dois homens, ocupavam uma motocicleta Factor de cor preta e foram encontradas já sem vida caídas na via. Uma capivara também foi localizada ao lado da rodovia, levantando a tese de acidente com animal na pista. As vítimas foram identificadas sendo José de Oliveira Neto 53 anos e seu filho João Augusto da Silva Oliveira 19 anos, moradores da zona rural da cidade de Carlinda.

O caso foi registrado na rodovia MT-208 próximo ao aterro sanitário pouco após a meia noite, neste domingo (07). Concessionária Via Brasil, responsável pela manutenção da rodovia e Polícia Militar de Carlinda foram acionados. Constatado o óbito dos ocupantes da motocicleta, Perícia Oficial e Identificação Técnica também foi acionada. O trânsito ficou lento no local por alguns minutos durante o trabalho para a retirada dos corpos.

