Regional 07/11/2021 07:10 MT: Polícia Militar apreende carreta com 427 kg de cocaína pura A Polícia Militar, por meio do Batalhão Rotam, prendeu um homem, de 26 anos, com 427 quilos de cocaína pura, na tarde da última sexta-feira (05.11), nas proximidades do município de Jangada. O entorpecente foi encontrado em uma carreta que transportava carga de semente de algodão e que seria entregue no munícipio de Sorocaba, interior de São Paulo. Os policiais receberam informações sobre uma carreta vinda da cidade de Sapezal e que estaria transportando droga. Equipes da Rotam fizeram levantamento e localizaram a carreta na região de Jangada. Na checagem do veículo, os policiais encontraram 392 tabletes de cocaína junto com a carga de semente de algodão, totalizando 427kg do entorpecente. O motorista recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e a carreta foi apreendida. O suspeito relatou aos militares que a carreta pertence a um homem que reside em Cuiabá e que ele o teria contratado para transprortar a droga até São Paulo. Os policiais militares conduziram o suspeito e o veículo para a sede da Polícia Federal em Cuiabá.

