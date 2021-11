Regional 07/11/2021 12:11 Estudante de Direito representa Mato Grosso no concurso Miss Brasil em cruzeiro A estudante de Direito, Gabriela Guimarães, 22, representa o Mato Grosso no concurso Miss Universo Brasil, primeiro realizado na pandemia. A seletiva foi realizada na noite de sábado (6) em alto mar, em cruzeiro, e o resultado será divulgado somente no dia 9. A cuiabana está em São Paulo desde o dia 30 de outubro, onde participou de eventos relacionados ao concurso. Outras 26 jovens candidatas representam os demais estados na competição, que é a mais importante do país. De origem humilde, a cuiabana afirma que os trabalhos como modelo são a renda que garante o pagamento da faculdade. Ela relata que a vida de miss não é só glamour, mas muito trabalho. “As pessoas acham que a vida de Miss é fácil, mas se você não tiver recursos, é bem complicada. Meu pai é motorista de aplicativo e minha mãe trabalha no Hospital Geral, meus trabalhos como modelo, que são poucos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é para ostentar e sim para pagar minha faculdade”, explica.

Gabriela relata que 90% do dinheiro para custear sua participação no concurso, com passagens e vestimentas, vem de apadrinhamento e patrocinadores. Toda a rotina pré-concurso foi compartilhada nas redes sociais, onde mostrou os bastidores e interagiu com seguidores.

“Eu quero ganhar, apesar das outras misses serem lindas, eu não tenho medo de perder, perder para uma das outras candidatas também é uma honra, faz parte do processo”, explica a candidata.

O concurso foi gravado no cruzeiro no sábado e irá ao ar na terça-feira (9).

