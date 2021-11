Regional 08/11/2021 07:21 Deputado solicita estação de tratamento de água para Japuranã, distrito de Nova Bandeirantes Foto: Marcos Lopes O deputado Ulysses Moraes (PSL) apresentou a Indicação n° 6930/2021 à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (Sinfra), bem como à prefeitura municipal de Nova Bandeirantes, sobre a necessidade de implantação de uma estação de captação para tratamento de água e a perfuração de poços artesianos para o Distrito de Japuranã. “O acesso à água é de extrema importância para melhoria da qualidade de vida local, além é claro, de ser um grande salto na busca do saneamento básico. Por isso, quando recebemos essa demanda, logo fizemos uma indicação. Essa situação não pode ficar assim. Os moradores do distrito de Japuranã precisam de acesso a uma água de qualidade”, disse Moraes. Vale destacar que com a implantação da estação de tratamento, será possível minimizar a quantidade de poluentes presentes na água, afastando vários riscos à saúde da população e proporcionando uma água própria para o consumo. “Vamos continuar cobrando o governo de Mato Grosso por uma resposta, bem como a prefeitura de Nova Bandeirantes. A população precisa de uma solução, até porque esse problema já perdura por muito tempo na região e isso não pode mais ficar assim”, finalizou o deputado.

