Regional 08/11/2021 15:52 Suspeito é preso pela PM com armas de fogo após troca de tiros em Peixoto de Azevedo Homem planejava roubo a uma agência bancária no estado do Pará Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar portando arma de fogo em um estabelecimento comercial no distrito de União do Norte, na cidade de Peixoto de Azevedo. Na ação criminosa, que aconteceu na noite de domingo (07.11) e teve troca de tiros, foram aprendidas diversas ferramentas, além de drogas e munições. O suspeito foi preso pela PM após denúncias anônimas, via 190, relatando que uma dupla em um veículo Ford Ecosport exibia armamentos no fundo de um bar na comunidade CTN, na Zona Rural, e mantinham o proprietário e sua família de reféns. Segundo as informações do boletim de ocorrência, ao chegarem no local para averiguação dos fatos, por volta das 20h, os policiais militares foram recebidos a tiros. Durante o tiroteio, um dos homens foi alvejado na perna e se entregou e o segundo conseguiu escapar através de uma região de mata, onde continuou efetuando disparos contra a guarnição. O indivíduo alvejado foi levado ao posto de saúde local e em seguida foi encaminhado ao hospital do município. Com o apoio da Força Tática foi feita a checagem do veículo utilizado na ação criminosa, onde foi verificado que o automóvel era produto de roubo na cidade de Rondonópolis, na data de 01 de novembro, e que teve alteração na placa.

No porta malas da Ecosport haviam ainda; uma furadeira, uma lixadeira, um pé de cabra, uma extensão elétrica e um facão. O suspeito confirmou que a intenção da dupla era realizar um roubo a um banco na cidade de Orilândia, no Pará, juntamente com outra dupla que estaria se deslocando para a cidade.

Continuando a busca veicular, ainda foram encontradas uma porção média de maconha, uma pistola calibre 9 mm e três cartelas com munições - material que foi apreendido e encaminhado, junto do infrator, à Delegacia de Polícia.

