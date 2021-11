Regional 08/11/2021 17:25 Boeing da Gol não consegue pousar em aeroporto de MT e retorna para SP Avião, que saiu de Guarulhos na noite de sábado, estava com 39 passageiros a bordo. Mau tempo prejudicou pouso, diz empresa. Por conta do mau tempo, um Boeing 737-76N da Gol Linhas Aéreas com 39 passageiros, não conseguiu pousar na pista do aeroporto presidente João Batista Figueiredo, em Sinop (500 km de Cuiabá) na noite de sábado (06). O avião precisou retornar para seu destino de origem, no Aeroporto Internacional André Franco Montoro, em Guarulhos (SP). Segundo informações do site FlightAware, que faz o monitoramento em tempo real dos voos, o Boeing tentou se aproximar para pouso pelo menos três vezes, antes de decidir voltar para o destino inicial. Em nota, a Gol afirmou que o voo decolou na noite de sábado, às 23h45, em Guarulhos, com 39 passageiros. Ainda segundo a empresa, o voo foi cancelado e os clientes foram acomodados em hotéis, recebendo todas as facilidades para embarcar no novo voo, que foi realizado no domingo, às 23h45. A Gol lamentou os transtornos, mas reforçou que todas as medidas foram tomadas com foco na segurança.

