Regional 10/11/2021 07:29 TVCA MT: motorista sai ileso de acidente após caminhonete bater em caminhão Foto: Reprodução/TVCA Imagens mostram o momento em que um motorista desce da caminhonete em que ele estava, após se salvar de um acidente em que o veículo ficou com a frente completamente destruída. Apesar da batida, o motorista sai aparentemente ileso, em pé, andando. O acidente de trânsito foi na MT-480, entre Tangará da Serra e Diamantino (MT). Enquanto um motorista de caminhão estava parado na rodovia esperando a liberação da pista, por causa de um capotamento na serra, uma caminhonete se chocou contra a traseira dele. Segundo a polícia, o motorista desrespeitou a sinalização na pista, estava em alta velocidade e bateu no caminhão. Com o impacto, a frente da caminhonete ficou completamente destruída. O motorista desceu desnorteado. Não havia ninguém no banco de passageiro. De acordo com o Samu, o homem foi socorrido e levado para uma unidade de saúde. Os passageiros envolvidos no outro acidente tiveram apenas ferimentos leves. Das três pessoas que bateram o carro e capotaram na serra, uma foi levada para o hospital. O veículo teria perdido o controle por causa da forte chuva.

