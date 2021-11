Regional 10/11/2021 11:35 Nortão Online Bandidos levam mais armas em novo roubo em Colíder Um homem de 57 anos e sua esposa foram rendidos por assaltantes na noite desta terça-feira (09), em uma propriedade rural no município de Colíder. A vítima relatou que estava dentro de casa com a esposa, por volta das 19h, quando ouviu os cachorros latindo insistentemente. Temendo que os cães estivessem atacando algum bezerro, ele abriu a porta e foi surpreendido pelos ladrões. Um deles estava armado com um revólver. O proprietário e a mulher foram amarrados. Um dos bandidos encostou a arma na cabeça do homem e o obrigou a contar onde escondia as armas. Após pegarem as armas, um revólver Taurus, calibre 38, uma espingarda calibre 28 e uma carabina de pressão, além de dois celulares, os bandidos fugiram na caminhonete S-10, branca, das vítimas. Marido e mulher levaram algum tempo para conseguir se soltar e acionar a polícia. Ao ser informada, a Polícia Militar iniciou as buscas e o veículo foi localizado, quase à meia-noite, abandonado aos fundos do motoclube.

