Regional 10/11/2021 11:37 Autor de homicídio em Novo Mundo tem prisão cumprida pela Polícia Civil O autor de um homicídio ocorrido na cidade de Novo Mundo (785 km ao norte de Cuiabá), foi preso pela Polícia Civil, na terça-feira (09.11), no município de Guarantã do Norte (715 km ao norte da Capital). O jovem de 19 anos estava com a ordem de prisão preventiva decretada pela Justiça, após investigação da Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte, para esclarecer o crime praticado contra a vida de Junior Martins Gonçalves. O homicídio aconteceu no dia 16 de setembro, ocasião em que a vítima foi lesionada com um golpe na região da cabeça. No momento em que foi atingida, Junior Martins Gonçalves estava de costas, razão pela qual impossibilitou sua defesa. Durante as investigações, apurou-se que ambos participavam de uma festa familiar, quando houve um desentendimento entre os envolvidos, o que motivou o crime. Diante dos indícios de autoria a Polícia Civil representou pelo pedido de prisão do investigado, deferido pelo juízo da Comarca local. O mandado de prisão foi cumprido na terça-feira (09), após o suspeito se apresentar na Delegacia de Guarantã do Norte, para ser ouvido acerca dos fatos. Em seguida, ele foi encaminhado para a unidade prisional da região, ficando à disposição da Justiça.

Voltar + Regional