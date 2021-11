Em ação do 11º Batalhão, através do Grupo de Apoio (GAP) e da Agência Regional de Inteligência (ARI), a Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (09.11), quatro suspeitos e evitou roubo de carga de soja no município de Sinop, onde a quadrilha agiria em um posto de combustível.



Os suspeitos foram presos após a PM receber denúncia anônima de que a quadrilha, em um automóvel branco, iria praticar o crime no bairro Jardim do Ouro. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, ao localizarem um Ônix branco e realizarem a abordagem aos suspeitos, os militares encontraram, no interior do veículo, duas balaclavas, cordas, bloqueador de sinal de rastreador, um facão, um revólver calibre 38 com numeração suprimida e cinco munições intactas.



Os homens relataram aos policiais militares que roubariam uma carga de soja e que levariam o produto para a cidade de Diamantino, onde receberiam o valor de R$ 150 mil reais pela carga. Informaram, ainda, que já praticaram outros roubos nas cidades de Sinop e Sorriso.

Diante das informações, os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegcia Judiciária Civil. O veículo utilizado pela quadrilha foi encaminhado para o Detran.