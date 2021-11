Regional 11/11/2021 13:35 G1MT Acidente entre três veículos de carga deixa trecho da BR-163 totalmente interditado Foto: Reprodução Três veículos de carga se envolveram em um acidente na BR-364, na Serra de São Vicente, em Santo Antônio de Leverger (MT), na manhã desta quinta-feira (11). Por causa da colisão, a pista – sentido Rondonópolis a Cuiabá – foi completamente interditada, porque um dos veículos tombou. e uma das faixas da pista no sentido Cuiabá-Rondonópolis também foi bloqueada, de acordo com a concessionária que administra a rodovia. A equipe de resgate está no local para prestar atendimento aos envolvidos. Dois motoristas saíram ilesos do acidente. O terceiro condutor teve ferimentos leves e está sendo encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá. Houve uma colisão lateral entre um caminhão e duas carretas. Dois veículos pararam em faixa de domínio. O terceiro veículo envolvido tombou na pista norte, bloqueando as duas faixas. Com o impacto, a cabine se soltou e parou em uma faixa da pista sul.

