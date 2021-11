Regional 11/11/2021 16:34 Folha Max Podemos "expulsa" deputado de MT para apoiar Bolsonaro: “siga sua paixão” Álvaro Dias confirmou que Medeiros não está alinhado com projeto do partido em lançar Sérgio Moro à presidência Foto: Reprodução I FolhaMax O senador da República, Álvaro Dias (Podemos), líder do partido no Congresso Nacional afirmou que o deputado federal José Medeiros (Podemos) está liberado para deixar a sigla e acompanhar o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). As declarações foram dadas na manhã desta quinta-feira (11), em entrevista à Rádio Capital. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, filiou-se ao Podemos nesta quarta-feira (10) e o partido lançou sua pré-candidatura à Presidência da República para as eleições 2022. José Medeiros, que é um dos maiores seguidores de Bolsonaro, não compareceu ao ato. Álvaro Dias sugeriu que, caso o parlamentar não esteja satisfeito com o projeto político do Podemos para o próximo ano, pode deixar o partido. “Não compareceu a reunião da bancada com o Sérgio Moro, não compareceu ao evento e não há nenhuma autorização para deslealdade no Podemos, não há autorização para traição. Com toda tranquilidade e respeito às convicções pessoais como democrata, a porta de entrada também é a porta da saída. Se o projeto do Podemos não serve, se for por falta de adeus, até logo”, disse o senador. O senador reforçou que o partido não dará nenhum tipo de autorização para qualquer membro apoiar outro projeto. “É preciso ser feliz onde se encontra. Se não é feliz onde está, por favor, se despeça. Faça esse favor. Nós não vamos admitir comportamentos que não sejam de lealdade, porque a liberdade vem ai a janela no mês de março que possibilita a mudança de partido dos parlamentares. Então, não há nenhuma razão para permanecer infeliz, insatisfeito. Vá carregar sua bandeira onde desejar, está liberado para carregar sua bandeira. Mas, dentro de casa no Podemos há um projeto”, destacou Dias. O congressista ainda acrescentou que "quem se apaixonou por Bolsonaro pode seguir sua paixão em outro lugar". “Quem se apaixonou por Bolsonaro segue a sua paixão, mas há um lugar adequado para se exercitar essa paixão. Como nós temos outro objetivo, outro projeto, não há como compactuar. Acho que de forma muito simples e respeitosa, nós queremos um partido afirmativo onde não fiquem dúvidas e não ocorra suspeição de comportamento em relação ao projeto que estamos defendendo”, concluiu.

