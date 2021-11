Regional 11/11/2021 16:44 Só Notícias Homem é arrastado por forte correnteza ao tentar atravessar estrada alagada em Nova Monte Verde A Polícia Militar fez, ontem, no final da tarde, o resgate de um homem que tentou atravessar uma estrada alagada pela água com uma moto (marca e modelos não informados), no setor rural de Nova Monte Verde (469 quilômetros de Sinop). Os militares detalharam que uma moradora fez o acionamento após presenciar o homem tentando atravessar o trecho alagado quando foi arrastado pela forte correnteza, que se formou após o leito do rio Macaco não suportar o volume de água da chuva dos últimos dias. Quando chegou no meio do percurso acabou caindo com a motocicleta. O homem foi encontrado numa árvore se segurando em galhas e cipós com apenas o capacete nas mãos. Os policiais se aproximaram com a viatura e com apoio de cordas, conseguiram fazer o resgate. Já a motocicleta ficou submersa na água e ainda deverá retirada do local. Ontem, conforme Só Notícias já informou, as chuvas intensas dos últimos dias causaram inundação no trecho do quilômetro 175 da MT-320, em Nova Canaã do Norte (204 quilômetros de Sinop), ontem pela manhã. De acordo com a concessionária responsável pela administração da rodovia, o tráfego de veículos não foi interditado.

