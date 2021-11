Regional 12/11/2021 05:27 G1 MT Chuvas causam atoleiros na MT-160 e caminhões ficam parados entre Nova Monte Verde e Apiacás Foto: Reprodução Um trecho de atoleiro na MT-160, que fica entre os municípios de Nova Monte Verde e Apiacás está impedindo o trânsito de caminhões. A estrada, que não possui asfalto, está coberto de lama devido a quantidade de chuva na região. De acordo com o prefeito de Apiacás, Julio Cesar dos Santos, o trecho que de atoleiro fica a 25 quilômetros antes de chegar no município. A situação se agravou devido ao volume de chuva no norte do estado. De acordo com Julio Cesar, nessa quinta-feira (11), ele esteve no local e conversou com o prefeito de Nova Monte Verde, Edemilson Marino para resolver a situação. “Hoje eu conversei com o prefeito de Nova Monte Verde e disse que se ele precisar, eu mando máquinas para ajudar, mas infelizmente não para de chover. Quando para e começa a secar a estrada, chove de novo. A gente está na espera de secar um pouco para conseguir resolver”, disse. O prefeito de Nova Monte Verde contou que está dando manutenção na estrada, mas por não ser asfaltada, a lama dificulta a passagem dos caminhões e o trânsito fica paralisado. “Estamos atendendo a MT-160 sempre mantendo equipamentos e dando manutenção naquela estrada. Agora as chuvas que caíram essa semana ninguém esperava e como é estrada de terra, ela acaba danificando muito rápido devido ao grande tráfego de veículos”, disse. Caminhoneiros que estão tentando passar na MT-160 estão parados esperando que a chuva pare. Alerta de chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tempestades para os 141 municípios de Mato Grosso nesta quarta-feira (10). De acordo com os dados, deve cair chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 km por hora. Em Mato Grosso, atenção para o potencial de chuva intensa, temporais e volumes na casa dos três dígitos pelo menos até sexta-feira (12).

Voltar + Regional