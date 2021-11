A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (12.11), em Matupá, no norte do estado, um homem de 26 anos, investigado por um homicídio ocorrido no dia 05 de novembro. Conforme a investigação instaurada pela Delegacia de Matupá, Fernando Soares Cândido da Silva, de 23 anos, estava trabalhando em uma construção civil, no bairro Cidade Alta, quando o suspeito chegou em uma caminhonete L200 Triton e após constatar que a vítima estava no local, ficou aguardando em um bar na esquina da via pública.

Após ver Fernando, o suspeito entrou no veículo e dentro do carro efetuou três disparos contra a vítima, acertando um nas costas. Insatisfeito, o suspeito desceu do veículo e fez outros disparos no peito de Fernando. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital de Matupá, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme apurou a Polícia Civil, o crime teria ocorrido por motivo passional, já que o suspeito acreditava que a vítima estaria em um relacionamento amoroso com sua ex-mulher.

Após as investigações, o delegado Waner Neves representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pelo juízo da Comarca de Matupá e cumprida na manhã desta sexta-feira.

O investigado foi preso em sua residência, em Matupá, e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil. Depois dos procedimentos policiais, ele foi para a unidade prisional em Peixoto de Azevedo.