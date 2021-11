Regional 13/11/2021 13:58 Cáceres Notícias MT - Quadrilha tenta assaltar compra e venda de ouro e um ladrão acaba morto e outros 7 presos Foto: Reprodução A grande parte da quadrilha é do estado de Rondônia e teria vindo a convite de um morador de Pintes e Lacerda para praticar a ação criminosa. Um criminoso armado foi morto durante uma tentativa de assalto a um estabelecimento de compra e venda de ouro no centro de Pontes e Lacerda (MT), na manhã desta sexta-feira (12) e outros 7 foram presos. O crime ocorreu por volta das 13h na avenida Marechal Rondon. Dois criminosos teriam chegado ao estabelecimento com intuito de assaltar o local, todavia o proprietário conseguiu tomar a arma do criminoso e acabou alvejando um dos ladrões e um segundo foi detido após luta corporal com as vítimas.

Os bombeiros chegaram a ser acionados ao local do fato, porém o suspeito já estava sem vida Os comparsas conseguiram fugir, mas a em poucos minutos os policiais da Força Tática e da Policia Militar conseguiram prender os três suspeitos da ação criminosa, ainda foram aprendidos uma arma tipo revólver e um veículo gol usado no assalto.

Em decorrência das investigações mais quatro suspeitos foram presos e mais veículo foi apreendido sendo um Chevrolet Onix. Participaram da ação além da Agência Regional de Inteligência, o Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), Polícia Militar e a Força Tática.

Segundo o Tenente Coronel PM, Fernando Agostinho, desde a segunda-feira (9) após a Agência Regional de Inteligência e Gefron saberem que uma quadrilha tentaria praticar um assalto no município, os policiais já monitoravam possíveis suspeito da ação.

Ainda de acordo com o comandante após a ação em que um dos suspeitos morreu e outro teria sido identificado, conseguiu prender três suspeitos da ação, em seguida outros quatros criminosos foram presos pelos policiais.

A grande parte da quadrilha é do estado de Rondônia e teria vindo a convite de um morador de Pintes e Lacerda para praticar a ação criminosa.

