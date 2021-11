Regional 13/11/2021 14:01 Investigação contra traficante em Sinop resulta em duas pessoas presas e mais de 200 tabletes de entorpecentes apreendidos Há dois meses os policiais da Derf investigavam o suspeito e esperavam o melhor momento para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar Mais de 200 tabletes de entorpecentes, entre maconha, skunk e haxixe, foram apreendidos pela Polícia Civil, na noite de sexta-feira (12.11), durante investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop (499 km ao norte de Cuiabá) com alvo em um distribuidor de drogas do município. Na ação, duas pessoas foram presas e autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Há cerca de dois meses, os policiais da Derf investigavam um forte traficante da região, responsável pela distribuição de drogas no município, fazendo imagens e identificando o modo de ação do suspeito. Com base nas investigações, foi representado pelo mandado de busca e apreensão contra o suspeito, que foi deferido pela 4ª Vara Criminal de Sinop e os policiais aguardavam o melhor momento para cumprimento. Nesta sexta-feira (12), a equipe de investigadores recebeu informações de que o investigado faria uma grande entrega de drogas no bairro Violetas, dando início ao trabalho de monitoramento do suspeito. Durante o acompanhamento do suspeito, os policiais flagraram quando por volta das 18 horas, ele foi até o bairro Violetas e logo em seguida chegou um segundo suspeito que entrou em seu veículo. Os policiais realizaram a abordagem, encontrando no interior do veículo 50 tabletes análogos à maconha. Questionado, o suspeito confessou que havia mais porções de entorpecentes em sua residência no bairro, no bairro Terra Rica. Diante dos fatos, os policiais foram até o local, onde foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, sendo encontrada grande quantidade de entorpecentes na residência. No total, foram apreendidos 140 tabletes de maconha, 32 de skunk e sete de haxixe, além de 35 tabletes menores das mesmas substâncias. Diante das evidências, todo material ilícito foi apreendido e os dois suspeitos encaminhados à Derf Sinop, onde após serem interrogados, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

