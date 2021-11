Regional 13/11/2021 17:38 G1 MT Associação prevê que setor de bares e restaurantes recupere prejuízos apenas no final de 2022 Apesar da retomada econômica, 9 mil estabelecimentos do setor fecharam durante a pandemia Foto: Saul Schramm/Subcom Apesar da reabertura de bares e restaurantes, consequência do avanço da vacinação que possibilitou a flexibilização das medidas contra Covid-19, a estimativa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso (Abrasel-MT), é de que o segmento consiga se reerguer apenas no final de 2022. Na pandemia, aproximadamente, 9 mil estabelecimentos fecharam às portas. O número representa aproximadamente 20% dos micro e pequenos empreendedores. De acordo com a presidente da Abrasel-MT, Lorena Bezerra, é difícil afirmar o número exato já que até o fechamento de uma empresa gera gastos. No entanto, Lorena explica que tem observado que os proprietários de bares e restaurantes que não fecharam durante quase dois anos de alta nos casos de covid-19, têm readequado os estabelecimentos. "Não significa que ele deu baixa na Junta Comercial, eles [empreendedores] simplesmente fecham as portas, então não temos esses dados. Mas percebemos essa movimentação dos bares que fecharam e os que diminuíram [o tamanho do imóvel]. Eram grandes e passaram para um espaço menor".

Voltar + Regional