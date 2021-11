Regional 16/11/2021 08:10 G1MT Três pessoas morreram e 29 ficaram feridas em acidentes nas rodovias federais nesse feriado em MT, diz PRF Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 100% dos acidentes foram causados pelo comportamento dos motoristas. Foto: PRF/Divulgação Três pessoas morreram em acidentes de trânsito nas rodovias federais de Mato Grosso nesse feriado prolongado de Proclamação da República, de sábado (13) à segunda-feira (15).Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo as informações, houve 35% de aumento de fluxo durante esse período, em relação aos dias úteis nas estradas de Mato Grosso. Com isso, 16 acidentes foram registrados. Apesar de ser um número alto para três dias, o índice apresentou uma redução de 50% se comparado com o ano passado. O número de mortes (3) também apresentou redução de 25% em relação ao mesmo feriado em 2020. No total, foram 29 pessoas feridas, entre motoristas e passageiros, um aumento de 31% em relação ao ano passado, quando foram 22 feridos. Segundo a PRF, 100% dos acidentes foram causados pelo comportamento dos motoristas.

Voltar + Regional