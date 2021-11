O projeto receberá investimento de R$ 2,3 bilhões e a planta, quando concluída, irá produzir 585 milhões de litros de etanol por ano

A FS, primeira e maior produtora de etanol do Brasil que utiliza 100% de milho na fabricação dos seus produtos: etanol, nutrição animal e energia elétrica, anuncia sua expansão no Mato Grosso e a construção da sua terceira unidade, localizada em Primavera do Leste (MT).





A unidade de Primavera do Leste será construída em duas etapas, tem investimento previsto de R$ 2,3 bilhões e irá gerar cerca de 8 mil empregos indiretos durante as fases de obras e 500 empregos diretos e indiretos durante o seu funcionamento. Os trabalhos de terraplanagem da unidade já foram iniciados e a capacidade total de produção da planta, que tem inauguração prevista para 2023, será de 585 milhões de litros de etanol por ano.





"Primavera do Leste é uma região muito importante para a FS devido à grande oferta de milho e sua localização estratégica para distribuição dos nossos produtos", afirma o CEO da FS, Rafael Abud, que complementa: "Já estamos inclusive negociando a compra do milho que abastecerá a nossa primeira safra de produção".





Hoje, com as duas maiores plantas de etanol 100% de milho do país, em Lucas do Rio Verde e Sorriso, no Mato Grosso, a FS já soma mais de 1,4 bilhão de capacidade produtiva de litros de etanol/ano e, com a inauguração da unidade de Primavera do Leste, a companhia deve se tornar uma das quatro maiores produtoras de etanol do Brasil, alcançando uma capacidade produtiva de 2 bilhões de litros de etanol/ano. Com o plano de investimento, que contempla ainda mais três unidades industriais até 2026, todas no estado do Mato Grosso, a FS atingirá a marca de capacidade produtiva de 5 bilhões de litros de etanol por ano, aproximadamente.





Expansão baseada em sustentabilidade





A FS obteve, em 2020, a certificação para fazer parte do RenovaBio e emitir créditos de descarbonização (CBIOs) e, em 2021, assumiu seis compromissos de longo prazo com a sociedade ( Compromisso de Sustentabilidade FS 2030 ). Esses compromissos têm metas correlacionadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Organizações das Nações Unidas e em linha com o Acordo de Paris.





A empresa possui atualmente a melhor Nota de Eficiência Energético-Ambiental (NEEA) de etanol anidro e segunda melhor para o hidratado. Adicionalmente, a FS é também a única produtora de etanol de milho certificada com a divulgação de dados primários, que incluem a rastreabilidade das emissões agrícolas dos fornecedores de grãos e adere ao Climate Bonds Initiative, segundo avaliação da Sustainalytics.





Também em 2021 a FS anunciou a implementação de um sistema revolucionário no mundo: o BECCS - Bioenergy with carbon capture and storage (Bioenergia com captura e estocagem de carbono). O BECCS da FS será instalado na unidade de Lucas do Rio Verde. O local de injeção do carbono será definido por meio de estudos geológicos e sísmicos dentro de um raio de 5km da fábrica, 3km de profundidade no solo e monitorado ao longo do tempo de utilização. No mundo, existem hoje 18 projetos de bioenergia utilizando o BECCS.