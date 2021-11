Regional 18/11/2021 05:39 Governo nomeia mais 26 delegados para a Polícia Civil de Mato Grosso Sede Polícia Civil - Foto por: PJC O Governo de Mato Grosso nomeou mais 26 delegados para a Polícia Civil. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 16 de novembro, pelo governador Mauro Mendes, no Palácio Paiaguás, junto com secretários de estado, gestores e o deputado estadual João Batista. Os novos 26 profissionais se juntarão aos 19 delegados que já estão em formação técnica na Academia da Polícia Civil e irão, a partir do próximo, reforçar as delegacias no interior de Mato Grosso. As novas nomeações foram possíveis, de acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, após um intenso trabalho de gestão e busca pelo reequilíbrio das contas públicas, o que possibilitou o chamamento para a recomposição do quadro de delegados na Polícia Civil, que vem sofrendo redução crescente nos últimos seis anos. “Esses policiais penais terão papel importante para a gestão das nossas unidades prisionais, principalmente no interior do estado, assim como os novos delegados que vão repor a necessidade em muitas delegacias que precisam desses profissionais. De igual maneira os novos auditores que atuarão na Controladoria. Que todos sejam muito bem-vindos”, afirmou o governador, ao assinar as nomeações que incluem também as categorias de policiais penais e auditores. O delegado-geral da Polícia Civil, Mário Dermeval, informa que nas próximas semanas, a instituição dará a posse aos novos delegados, que depois ingressarão no curso de formação técnica. “A Academia focará bastante na parte prática, na investigação aliada às peculiaridades que temos em nosso estado. Os novos profissionais também terão conhecimento e treinamento das novas tecnologias, como o inquérito policial eletrônico e outras ferramentas de inteligência artificial que vem sendo agregadas ao sistema para ampliar o escopo de investigação e de modernização da Polícia Civil. Esses profissionais vão ocupar espaços em cidades que estão sem titular, mas que a partir de 2022 receberão um delegado, além daquelas que vão ter um reforço”, pontuou o delegado-geral. Conforme a Secretaria de Planejamento e Gestão, os nomeados têm 30 dias para tomar posse. A relação dos documentos e exames necessários para a posse estão disponíveis aqui e as declarações a serem preenchidas aqui.

