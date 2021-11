Regional 18/11/2021 08:34 G1MT Motociclista passa por prova de 'rally' para atravessar rodovia em Apiacás Região Norte de Mato Grosso tem recebido grande volume de chuvas nos últimos dias. Grande volume de chuvas continua afetando a região norte de Mato Grosso. Desta vez, o trânsito ficou parcialmente interditado da MT-160, em Apiacás, a 1.005 km de Cuiabá. Quem se arriscou a passar pela região precisou enfrentar um verdadeiro rally para conseguir chegar ao seu destino. Segundo os moradores da região, a chuva começou nesta terça-feira (16) e choveu durante todo o dia desta quarta (17). O grande volume de chuva acabou transformando estrada em verdadeiro atoleiro. Caminhotes com tração 4x4, caminhões e carros de passeio ficaram parados na estrada esperando o volume da chuva diminuir e a condição da MT-160 melhorar. Grande volume de chuvas Na semana passada um trecho de atoleiro na MT-160, que fica entre os municípios de Nova Monte Verde e Apiacás estava impedindo o trânsito de caminhões. A estrada, que não possui asfalto, estava coberta de lama devido a quantidade de chuva na região. De acordo com o prefeito de Apiacás, Julio Cesar dos Santos, o trecho que de atoleiro fica a 25 quilômetros antes de chegar no município. A situação se agravou devido ao volume de chuva no norte do estado.

