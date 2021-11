Regional 19/11/2021 06:06 G1MT Municípios da região norte de MT têm ruas e comércios alagados e estradas cheias de atoleiros Defesa Civil vai realizar um mapeamento das áreas mais críticas para tomar as medidas necessárias. Chuva alagou ruas de Sorriso — Foto: Arquivo pessoal A chuva registrada nessa quarta-feira (18) em Sorriso, na região norte de Mato Grosso, provocou alagamentos em várias regiões da cidade e atoleiros nas estradas do município e de outros municípios vizinhos, como Peixoto de Azevedo. Os comerciantes tiveram prejuízos. Os alagamentos foram registrados, principalmente no Centro da cidade. Nas proximidades do Fórum da cidade e no Bairro São Domingos, a água acabou invadindo uma loja de roupas e uma lanchonete. De acordo com a Defesa Civil, durante o temporal choveu 8 milímetros em pouco tempo. E o sistema de saneamento da cidade não deu conta de escoar toda a água. A população também deve colaborar descartando o lixo adequadamente. Agora a Defesa Civil vai realizar um mapeamento dessas áreas mais críticas para que as medidas necessárias sejam executadas pela Secretaria de Obras do município. Atoleiros Tem motoristas parados na MT-160, entre os municípios de Nova Monte Verde e Apiacás, por causa dos atoleiros. Vídeos gravados por motoristas mostram a dificuldade para trafegar. A estrada, que não possui asfalto, está coberta de lama devido a quantidade de chuva na região. No entanto, alguns trechos estão recebendo serviços de melhorias. Já na MT-208, que liga Alta Floresta a Nova Monte Verde, o trecho está recebendo serviços de cascalhamento. O prefeito de Nova Monte Verde, Edemilson Marino, informou que já começaram a arrumar a estrada e que o trânsito está fluindo normalmente.

