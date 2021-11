Regional 19/11/2021 10:58 Só Notícias Ambulância de prefeitura sai de rodovia em Mato Grosso e fica destruída; paciente morre Foto: Divulgação Uma ambulância da secretaria Municipal de Saúde de Cáceres (225 quilômetros de Cuiabá) capotou na BR-070, perto do Posto Cinquentinha, ontem à tarde. O paciente Claudinei Antônio Tavares, de 57 anos, que estava sendo transportando não resistiu e morreu. Motorista e uma auxiliar de enfermagem foram socorridos e já tiveram alta. O acidente acontecia no retorno para Cáceres. Claudinei estava em Cuiabá, onde passou por um procedimento de cateterismo. Ele era paciente do Sistema Único de Saúde, assistido pela secretaria de Saúde. Por nota, prefeita de Cáceres, Eliene Liberato Dias, lamentou o falecimento do paciente. Ele afirmou que o o município irá promover todas as medidas necessárias no suporte aos familiares, Inclusive acionando profissionais de saúde, psicólogos, para prestar apoio psicológico à família. “Neste momento de dor e pesar, venho me solidarizar com os familiares do Senhor Claudinei Antônio Tavares e prestar minhas condolências pela perda irreparável. E, em nome da população cacerense, fraternalmente pedir a Deus que seja força e consolo a todos” lamentou a prefeita. A gestora também manifestou sua solidariedade aos servidores públicos envolvidos no acidente, desejando breve recuperação. Conforme Só Notícias já informou, uma Honda e um veículo de carga, marca e modelos não informados, colidiram há pouco, no quilômetro 834 da rodovia federal, ainda no perímetro urbano. Uma mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

