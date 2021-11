Regional 20/11/2021 06:10 G1MT MT: carro cai em rio ao bater em caminhão que resgatava outro veículo submerso e atinge bombeiro Foto: Corpo de Bombeiros - MT Dois veículos caíram na tarde desta sexta-feira (19), no Rio Gameleira, na MT-432, em Confresa, a 1.160 km de Cuiabá. O segundo carro caiu no rio após bater em um caminhão que resgatava o primeiro veículo a ficar submerso, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Um bombeiro que estava na água também foi atingido. Ele teve ferimentos leves e passa bem. Depois que o primeiro veículo caiu, os bombeiros e agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) verificaram se havia alguém no carro, mas não encontraram ninguém. A polícia foi chamada. Em seguida, com a ajuda de funcionários de uma fazenda próxima, começaram a retirar o veículo de dentro do rio. Um caminhão-prancha que levou a retroescavadeira até o local ficou parado na ponte. Quando o soldado Vilson Oliveira, do Corpo de Bombeiros, estava na água, amarrando a corda para içar o carro, apareceu um Vectra, que forçou passagem pela ponte, apesar de o maquinário estar ocupando todo o espaço. Com o veículo no ponto cego, o caminhão avançou para posicionar a retroescavadeira e colidiu com o Vectra, que também caiu no rio. O bombeiro que estava próximo foi atingido na cabeça, mas não teve ferimentos graves. Um colega que atuava na ocorrência gritou ao ver que o veículo iria cair e ele conseguiu pular na água. Ele teve um ferimento nas mãos. Os bombeiros socorreram o colega e os dois passageiros, um homem e uma mulher, que estavam se afogando. O veículo se afundou, ficando a cerca de 2 a três metros de profundidade, com as quatro rodas viradas para cima. Após avaliação do Corpo de Bombeiros, os dois passageiros recusaram atendimento médico.

