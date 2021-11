Regional 20/11/2021 07:29 G1MT Balsas usadas para travessia no Rio Xingu em MT são interditadas As balsas 'Estradeiro I' e 'Estradeiro II', usadas para travessia no Rio Xingu, serão interditadas para reforma na próxima quinta-feira (25), conforme comunicado divulgado pela Associação da Balsa dos Povos Indígenas do Xingu, nesta sexta-feira (19). As embarcações são usadas para travessias realizadas no trecho da MT-322, em São José do Xingu, a de 952 km de Cuiabá. Segundo a associação, a paralisação deve se estender por um período de 45 dias. "A paralisação é em função da reforma geral que será realizada nas embarcações neste período, visando oferecer mais segurança aos usuários", diz. Neste período, será usada uma balsa menor para travessia apenas de veículos mais leves, como moto, carro, caminhonete, caminhões de dois e três eixos e ônibus.

