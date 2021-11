Regional 21/11/2021 08:27 Angela Fogaça/Nortão Online Coordenador da Funai em Colíder é capturado, mantido refém e agredido por indígenas O coordenador regional da Funai, Gustavo Borges Freire passou por momentos de terror e medo, quando foi capturado e mantido em cárcere privado por indígenas, nesta sexta-feira (19), em Colíder. Ele foi levado pelos índios da etnia Caiapó, para uma residência na rua Veríssimo Caetano, onde foi mantido trancado das 08h até por volta das 19h. Os indígenas queriam pressionar as autoridades para que fizessem a exoneração dele. À noite, o coordenador aproveitou um momento de distração dos indígenas e pegou um frasco de spray de gengibre e espirrou nos indígenas e conseguiu correr. Ele foi perseguido pelos indígenas, que o alcançaram nas proximidades da igreja matriz, onde foi recapturado e agredido a pauladas e chutes. Foi levado para dentro do escritório da Funai, de onde só sairia após a exoneração. A Polícia Militar foi acionada e através dos policiais Sargento Pereira e soldado Gasparetto, iniciou as negociações para liberação do refém. Após várias horas de conversa, os policiais convenceram os indígenas a libertar Gustavo, que foi encaminhado ao hospital regional com vários ferimentos.

