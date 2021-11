Regional 21/11/2021 09:46 Gazeta Digital MT - Mulher é estuprada durante encontro com homem que conheceu em rede social Foto: Divulgação Mulher foi estuprada na madrugada deste domingo (21) durante um encontro em Cuiabá. A vítima mantinha contado com o suspeito há cerca de dois meses, quando o conheceu em uma rede social. Em relato à polícia, a mulher contou que conversava com o suspeito há alguns meses e marcou um encontro com o homem no sábado (20). Eles se encontraram na casa do pai do suspeito. No local, a mulher bebeu whisky e em um determinado momento foi até o banheiro da residência já durante a madrugada. O suspeito a seguiu até o cômodo e consumou o estupro. Diante da situação, a mulher acionou a polícia, que foi ao local e encaminhou o suspeito até o plantão de atendimento à vítima de violência doméstica sem algemas. Um boletim de ocorrência foi registrado por estupro. O caso será investigado pela Polícia Civil do município.

