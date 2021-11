Regional 21/11/2021 17:02 Apiacas: Homem invade casa e agride e ex com coronhada na cabeça Uma mulher foi agredida a coronhadas no sábado, 20, em Apiacas. Ela relatou aos policiais que o ex-marido dela invadiu a residência onde ela estava, com sinais de embriagues e à agredindo com coronhadas na cabeça, na boca e no braço. Em seguida efetuou disparo de arma de fogo para cima, foragindo em seguida. A polícia fez buscas, em rondas encontraram o suspeito e durante a abordagem, constatando a embriaguez e em busca pessoal foi encontrado um revólver calibre 38 em sua cintura, com 6 munições no tambor, sendo duas deflagradas. No interior do veículo foi encontrado uma mochila preta um pote de contento líquido aparentando ser mercúrio, dois pequenos tabletes de substância análoga a maconha e dentro de um outro pote duas pulseiras aparentando ser ouro e um anel, além de quatro pedras aparentando ser cristal ou bijuteria e uma quantia de R$ 302,25. O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia juntamente com o material apreendido.

Voltar + Regional