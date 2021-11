Regional 22/11/2021 05:31 Khaio Ribeiro/Folhamax Redução de Impostos: Governador não garante desconto real nas bombas de combustíveis governador do MT, Mauro Mendes - Mayke Toscano - Secom/MT Mesmo com o programa estadual de redução de impostos para o diesel, o governador Mauro Mendes (DEM) não deu garantias de que a diminuição na tributação irá gerar um “efeito real” nas bombas de combustível. À imprensa, na manhã de sexta-feira (19), o governador afirmou que não detém o controle total de todas as condicionantes que compõem o preço do combustível. E, por conta disso, só poderia garantir a redução dos impostos. “Isso não depende de mim (desconto real), porque não é um preço controlado. Da energia e das telecomunicações eu tenho 100% de certeza que vai chegar”, disse. “Agora, do diesel vamos ver o movimento das bombas. Senão, eu dou o desconto, cobro menos imposto e isso fica perdido no meio da cadeia. Aí também não dá”, acrescentou o governador. O chefe do Executivo estadual frisou ainda que o projeto que cria o programa está em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, onde já passou por primeiro votação e aguarda a segunda apreciação dos deputados. Programa O programa faz parte de um pacote de investimentos anunciado pelo Estado em setembro deste ano. Caso aprovada na ALMT, a medida deverá passar a valer a partir de 2022. Será reduzido o ICMS da energia elétrica (de 25% e 27% para 17% a todos os setores), dos serviços de comunicação, como internet e telefonia (de 25% e 30% para 17%), da gasolina (de 25% para 23%), do diesel (de 17% para 16%), do gás industrial (de 17% para 12%) e do uso do sistema de distribuição da energia solar (de 25% para 17%).

