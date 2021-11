Regional 22/11/2021 15:23 Aripuanã: Delegado de Polícia afirma que criação de cooperativa de garimpeiros contribuiu para reduzir criminalidade Em visita à sede da Cooperativa de Mineradores e Garimpeiros da Região de Aripuanã (Coopemiga), o delegado da Polícia Civil de Aripuanã, Phelipe de Paula da Silva Pinho, afirmou que é possível constatar a redução na criminalidade violenta, principalmente de homicídios na Vila Garimpeira, depois da criação da cooperativa, em 2019. Na visita, o delegado foi recebido pelo presidente e pelo diretor financeiro da entidade, Antônio Vieira da Silva, e Ademir dos Santos, respectivamente. Segundo delegado, a visita teve como objetivo conhecer a estrutura do garimpo e discutir parcerias, entre elas, ações para reduzir ainda mais os índices de criminalidade na região. “Me surpreendi positivamente com o modelo de cooperativismo que desenvolveram aqui. O que vemos é o oposto de um garimpo normal, onde temos casos de muita violência. Isso demonstra que o cooperativismo tem poder e pode mudar vidas”, destaca o delegado que também é responsável pelas delegacias de Juruena e Cotriguaçu. Além dele, o investigador de Polícia João Cícero da Silva, também participou da reunião. O presidente da Coopemiga destacou a importância de receber os representantes da Polícia Judiciária Civil no garimpo. “Para nós, é uma grande satisfação fortalecermos essa aproximação dos agentes da lei com a nossa cooperativa. Além de discutirmos ações em conjunto para combater a criminalidade, principalmente dentro do garimpo, é uma oportunidade para mostrarmos a atuação da Coopemiga no município”. Nesse aspecto, o delegado parabenizou o trabalho da cooperativa, que oportunizou trabalho formal para mais de 1.800 garimpeiros. “Avaliando as condições de instalação da Coopemiga, verificamos que existem as devidas licenças para as atividades, o que demonstra que tanto o presidente quanto os diretores pautam pela legalidade. A forma como é feita a extração e a comercialização do ouro comprova que a cooperativa está no caminho certo, é realmente um projeto maravilhoso”, afirma ele. Na oportunidade, também foi discutida a realização de atividades voltadas para os jovens e as mulheres da Vila Garimpeira, como projetos e palestras de orientação. “São ações importantes e que precisam de uma atuação específica para apresentar resultados. Agradecemos ao delegado e ao investigador pela inciativa de propor as parcerias. Acreditamos que será uma união de esforços bastante produtiva”, enfatiza Antônio da Silva.

