Regional 22/11/2021 16:40 Sorriso: Policiais desarticulam quadrilha e apreendem mais de R$ 1 milhão em defensivos agrícolas Foto: Divulgação Em ação integrada com a Polícia Civil, policiais do 12º e 13º Batalhão da Polícia Militar apreenderam um adolescente de 15 anos e prenderam um homem de 23 anos com mais de R$ 1 milhão em defensivos agrícolas clandestinos, na última sexta-feira (19.11), no Distrito Industrial, em Sorriso. As equipes policiais diligenciaram até uma residência na rua das Indústrias. No local havia uma grande quantidade de defensivos agrícolas armazenados em diversos cômodos e na área externa do imóvel. Foi constatado que os suspeitos utilizavam a casa para reembalar os insumos em outras embalagens novas com o uso de uma máquina seladora de embalagens com fulcro em despistar órgãos de fiscalização. Na ação, os policiais apreenderam um carro Chevrolet Meriva, balança de precisão, uma máquina, 500 quilos do defensivo tipo Benzoato; cinco sacos fechados contendo defensivo; 40 kg de defensivos do tipo fungicida de diversas marcas;50 kg de diversos defensivos em saco do tipo grânulos; 180 kg de diversos defensivos do tipo grânulo sem identificação; 520 litros de defensivo do tipo glifosato; 950 litros de defensivos não identificados e aproximadamente 2.000 mil embalagens diversas de defensivo; De acordo com os policiais, a grande quantidade de defensivos agrícolas apreendidos na ação integrada resulta em um prejuízo avaliado em torno de R$ 1 milhão as organizações criminosas. Os suspeitos que estavam na residência receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Sinop para demais providências.

Voltar + Regional