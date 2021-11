Regional 23/11/2021 11:08 Luana Rodrigues/Portal Sorriso - com informações da equipe TV Sorriso/Record TV Ônibus invade casa e criança fica ferida em Sorriso; ponto comercial é destruído Foto: Portal Sorriso Um ônibus escolar invadiu uma casa, onde também havia uma loja de artigos para presentes, na noite desta segunda-feira, no cruzamento das ruas Lions Club e Lucas do Rio Verde, no bairro Novos Campo, em Sorriso. Uma criança, de 11 anos, ficou ferida. Segundo o motorista, o acidente ocorreu após o veículo ficar sem freios. De acordo com a Polícia Militar, o motorista explicou que devido ao problema mecânico, não foi possível engatar a marcha à ré, e o veículo desceu e atingiu a residência. Naquele horário, o condutor saiu para buscar alunos e levá-los à comunidade Poranga. “Quando foi dar partida no veículo, ele provavelmente apresentou um problema mecânico na parte hidráulica, do freio, e esse ônibus ele voltou aproximadamente 200 metros. Ele tentando controlar o veículo, acabou entrando nessa residência e pela mão de Deus pegou somente a parte do comércio”, informou o sargento PM Fernando Souza. Na residência, estava um casal e um garoto, de 11 anos. Somente a criança se machucou. Com ferimentos leves nos braços e nas pernas, ele foi socorrido e levado à unidade médica. As paredes do ponto comercial foram completamente derrubadas. Uma delas caiu próximo à cama do casal. Segundo o proprietário da residência, os moradores tinham acabado de deitar quando o acidente ocorreu. “Meu neto estava deitado no sofá do lado da parede, e eu deitado no outro quarto com a minha esposa, que teve o pé machucado por um pedaço de concreto. A pancada é horrível e o mundo veio acabando na cabeça da gente. Da nossa loja, não sobrou nada. Então, a gente agradece muito a Deus por estar vivo, e vamos tocar a vida”, relatou Francisco Olanda. Ainda segundo a Polícia Militar, o motorista do ônibus foi submetido ao teste do bafômetro, que não detectou embriaguez. A Defesa Civil foi ao local para fazer o isolamento. “Pelo estrago, a vida humana foi preservada pela mão de mão de Deus. Por pouco, uma tragédia. O boletim de ocorrência foi confeccionado e depois vai ser acionado aí a questão da judicial pra verificar os danos”, acrescentou o sargento.

