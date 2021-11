Regional 23/11/2021 17:19 GAP e Raio flagram quatro pessoas com cocaína, pasta base e R$ 1,8 mil em Sinop Policiais do 11º Batalhão prenderam, nesta terça-feira (23.11), quatro pessoas por tráfico de entorpecentes, em Sinop. As ações de policiamento ostensivo ocorreram em um bar no bairro Jardim Imperial e no entorno da Rodoviária Municipal, no centro da cidade. Durante a madrugada, os policiais da equipe RAIO receberam uma denúncia sobre um casal que estaria vendendo drogas nas imediações da Rodoviária, na Região Central. Os policiais foram até o local apontado e abordaram o homem e a mulher na rua das Pitangueiras. Com o casal, a PM apreendeu duas pedras grandes de pasta base de cocaína e R$ 450 em dinheiro trocado. Os policiais constataram por meio da checagem do nome do suspeito que ele fazia uso de tornozeleira eletrônica. O casal foi encaminhado à Central de Flagrantes. Já no bairro Jardim Imperial, policiais do GAP (Grupo de Apoio) prenderam dois homens em um bar, após denúncias de que os suspeitos estavam vendendo drogas no estabelecimento comercial. Com a dupla, a Polícia Militar apreendeu 21 porções de cocaína e R$ 1,4 mil. Um dos homens se declarou usuário de drogas, ele contou que pagou R$ 150 pelo entorpecente. Já outro suspeito confessou que comprou a cocaína para revender. Os dois homens foram conduzidos à Delegacia.

