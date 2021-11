Regional 24/11/2021 09:45 G1MT DJ é morto a tiros e mulher fica ferida em bar em Sinop André de Souza Vieira, de 35 anos, foi encontrado já sem vida em um banco do estabelecimento. Foto: Reprodução Um DJ foi assassinado a tiros e uma mulher de 21 anos ficou ferida em um bar no Bairro Jardim Violetas, em Sinop, no norte do estado, na madrugada desta quarta-feira (24). André de Souza Vieira, de 35 anos, foi encontrado já sem vida em um banco do estabelecimento. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas contaram que dois homens em uma moto chegaram no local e realizaram aproximadamente cinco disparos de arma de fogo contra a vítima. André Master, como era conhecido, morreu na hora. A segunda vítima foi acertada por um tiro no glúteo direito. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Regional. Na unidade de saúde, a mulher informou aos policiais que estava no bar e foi alvejada junto com o DJ, no entanto, não soube informar quem são os autores dos disparos. A Polícia Civil e perícia realizaram os procedimentos no local do crime. A investigação segue agora com a Divisão de Homicídio da Delegacia de Sinop. Nenhum suspeito do crime foi localizado até agora.

Voltar + Regional