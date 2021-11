Viúva do MC Kevin, a advogada criminalista e digital influencer Dra. Deolane Bezerra cobrou R$ 150 mil para participar de um evento em Mato Grosso. O valor do cachê foi divulgado pela irmã da influenciadora, Dayanne Bezerra, segundo destacou a coluna Famosos e TV, do portal R7, em publicação nesta quarta-feira (24).

A reportagem divulgou o print de uma conversa entre as irmãs no qual é negociado o valor da presença da influenciadora em uma festa na cidade de Campo Verde (131 km ao sul de Cuiabá). No diálogo, é questionado se a influenciadora viria a Mato Grosso e qual seria o valor. Em seguida, é questionado se Deolane precisaria tocar ou apenas marcar presença.

Em resposta, é apontado o valor de R$ 150 mil para duas horas de presença no aniversário. Pelo print, porém, não é possível saber se o acordo foi finalizado. Deolane já esteve em Mato Grosso no final de setembro, quando participou de um evento no Manso. Na data, famosos como Ronaldinho Gaúcho e Tirulipa também participaram da festividade.

No dia de seu aniversário, no início de novembro, a influenciadora foi surpreendida com um buquê gigante de um fã cuiabano. Em carta junto ao presente, o admirador destacou as qualidade que via na influenciadora.