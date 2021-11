Regional 25/11/2021 08:16 Redação I Nativa News Depois de muitas criticas a Prefeitura de Nova Monte Verde iniciou operação tapa-buracos Depois de muitas reclamações, a Prefeitura de Nova Monte Verde, através da secretaria de Serviços Públicos, iniciou na última terça-feira, 23, a operação tapa-buracos. Conforme a publicação do site Nativa News, o centro de Nova Monte Verde protagoniza papel de desmando da administração pública, onde moradores plantaram bananeiras em buracos na rua Maria Do Carmo Spletozer Lopes e Avenida Genésio Alves da Fonseca esquina com avenida Manoel Francisco em forma de protesto. De acordo com informações de populares, a decisão de plantar as bananeiras foi para evitar que os motoristas caiam nos buracos e também para chamar a atenção da prefeitura para realizar a manutenção das vias. Leia mais: Moradores plantam bananeiras em buracos em rua e avenida como protesto em Nova Monte Verde Em uma Sessão Ordinária de 12 de julho de 2021 através da indicação 028 os vereadores Eder Fernandes e Silvana da Silva Maria chamaram a atenção do executivo municipal para que realizasse a "Operação Tapa Buracos" Na terça-feira, 23 a equipe de manutenção da secretaria de infra-estrutura iniciou os trabalhos pelas em diversas localidade da cidade apresentava pontos críticos com muitos buracos. Os trechos mais danificados serão os primeiros a serem recuperados. De acordo com as informações da Assessoria de Comunicação, os serviços já estavam no cronograma de trabalho da secretaria de obras.

